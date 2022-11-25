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В Черниговской области увеличили длительность отключений: сколько не будет света

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Чернигов, Пятница 25 ноября 2022 11:01
В Черниговской области увеличили длительность отключений: сколько не будет света Фото: в Черниговской области вводят 6-часовые отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области увеличили продолжительность отключений электроэнергии. В регионе ввели 6-часовые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

Он отметил, что энергосистема после ракетных ударов оккупантов нестабильна. Поэтому в Черниговской области отключения света будут длиннее, чем обычно. По его словам, в регионе применяют график 6:3.

"Энергетики делают все, чтобы восстановить энергетическую систему. Энергосистема страны нестабильна. Мы точно забываем сейчас о графиках 4:4 и готовимся к аварийным отключениям", - отметил Чаус.

Он добавил, что в Черниговской области разворачивают "Пункты несокрушимости", чтобы жители могли согреться, зарядить телефоны, другие гаджеты и получить первую помощь при необходимости.

Напомним, в Киеве на утро 25 ноября половина потребителей без света, однако сегодня электричество планируют дать во все дома поочередно на три часа.

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