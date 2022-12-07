Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівської області

У середу, 7 грудня, російські військові атакували прикордоння Чернігівської області. Окупанти випустили приблизно 16 мін зі своєї території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".
"Зафіксовано 16 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’яч", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що це трапилось з 13:50 до 14: 00. Втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що 27 листопада, російські війська вкотре обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
У Чернігівській області збільшили тривалість відключень електроенергії. У регіоні запровадили 6-годинні обмеження.
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