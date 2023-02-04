В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска
Во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, которая едет в сторону Мангуша и Бердянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Сегодня возобновилось движение грузовиков из БК из России в направлении Мангуша и Бердянска. По меньшей мере, 14 грузовиков днем с отметками V в квадрате", - написал Андрющенко.
Отмечено, что через город также проехали десять автобусов, набитых военными оккупантами в Мангушский район.
"Накопление резервов и мобилизованных продолжается. Оккупанты установили реактивную артиллерию в районе 23 микрорайона неподалеку от бывшего комплекса "Аляска". Приблизительно там, где на днях уже посетил гости Мариупольский хлопок. Видимо, ждут продолжения", - добавил советник.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в районе ТРЦ "ПортCity" Мариуполя раздался взрыв. Там россияне обустроили свои места базирования.
Также ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.
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