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В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска

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Донецкая область, Суббота 04 февраля 2023 18:45
В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска Фото: в Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, которая едет в сторону Мангуша и Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сегодня возобновилось движение грузовиков из БК из России в направлении Мангуша и Бердянска. По меньшей мере, 14 грузовиков днем с отметками V в квадрате", - написал Андрющенко.

Отмечено, что через город также проехали десять автобусов, набитых военными оккупантами в Мангушский район.

"Накопление резервов и мобилизованных продолжается. Оккупанты установили реактивную артиллерию в районе 23 микрорайона неподалеку от бывшего комплекса "Аляска". Приблизительно там, где на днях уже посетил гости Мариупольский хлопок. Видимо, ждут продолжения", - добавил советник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в районе ТРЦ "ПортCity" Мариуполя раздался взрыв. Там россияне обустроили свои места базирования.

Также ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.

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