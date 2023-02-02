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В Мариуполе "прилеты" по месту базирования россиян, - горсовет

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Четверг 02 февраля 2023 16:12
В Мариуполе "прилеты" по месту базирования россиян, - горсовет Фото: в Мариуполе "прилеты" по месту базирования россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе ТРЦ "ПортCity" Мариуполя раздался взрыв. Там россияне обустроили свои места базирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в целом прозвучала серия взрывов.

"Зафиксированы прилеты в "ПортCity" (место базирования оккупантов и "Единой России") и в полях в районе 23-го микрорайона, где оккупанты любили прятать ПВО", - пишет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты недавно завезли до 20 танков в села к северу от оккупированного Мариуполя.

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