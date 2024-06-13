Россия использовала преднамеренную тактику голода в Мариуполе, - The Guardian

Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата Мариуполя в феврале 2022 года. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно новому анализу, представленному в Международный уголовный суд (МУС), Россия применила "преднамеренную модель" тактики голода во время 85-дневной осады украинского города Мариуполь в начале 2022 года, что было равносильно военному преступлению.

Заключение лежит в основе досье, которое сейчас передается в МУС в Гааге юристами Global Rights Compliance, работающими совместно с правительством Украины. В нем утверждается, что Россия и ее лидеры намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.

Подсчитано, что во время окружения и захвата города Мариуполя в начале войны в Украине погибло 22 тысячи человек. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже минус 10°C.

Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance, заявила, что цель исследования заключалась в том, чтобы "выяснить, существует ли более широкая версия" которая представляет собой преднамеренный отказ российских военных и их руководства в еде и других удобствах, необходимых для жизни - применение стратегии голодания, которую можно назвать военным преступлением.

"Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды. Затем в гуманитарной эвакуации было отказано и даже подверглись нападениям, а помощь не была доставлена", - сказал Мердок.

На третьем этапе, по ее словам, объектом нападения была оставшаяся критически важная инфраструктура, гражданское население терроризировалось с помощью помощи, а точки с водой подвергались бомбардировкам.

"Наконец, на четвертом этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожить или захватить оставшиеся объекты инфраструктуры", - добавила она.

Поэтапное нападение на Мариуполь, по ее словам, продемонстрировало, что Россия планировала захватить прифронтовой город без пощады к его гражданскому населению, численность которого оценивалась в 450 тысяч человек, до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В досье делается вывод, что около 90% медицинских учреждений и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты раздачи продовольствия, а также маршруты гуманитарной эвакуации подверглись бомбардировкам.

Учитывая важность Мариуполя и централизацию российского процесса принятия решений, вина за гибель тысяч мирных жителей возложена на "самый верх", говорится в докладе.

"Виноваты Владимир Путин и эшелоны российского военного руководства, уточнила Мердок, хотя она и не назвала имена командиров.

Захват Мариуполя

Российские войска оккупировали Маиуполь в начале масштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. После этого город превратился в место сосредоточения и переброски ресурсов на линию фронта, в частности, на Бердянское направление.

Так, в мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. В основном, в результате российского агрессии, погибли гражданские. В частности, на территории города находили масштабные места захоронений.