В порту Мариуполя был замечен новый российский корабль (фото)

В порту Мариуполя заметили новый российский корабль. По всей вероятности, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский порт. Очередной мародер. Вошел в порт с грузом, после рейда на двое суток", - рассказал он.

Как отметил советник мэра, он стоял на причале под погрузку сыпучих.

"Можете увидеть - каолин и руда. Никакого зерна. Однако будут отчитываться о зерне. Зачем - увидим", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.

Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозять краденное с оккупированных территорий Украины продовольствие, в частности зерно.

Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.