В порту Мариуполя был замечен новый российский корабль (фото)
В порту Мариуполя заметили новый российский корабль. По всей вероятности, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариупольский порт. Очередной мародер. Вошел в порт с грузом, после рейда на двое суток", - рассказал он.
Как отметил советник мэра, он стоял на причале под погрузку сыпучих.
"Можете увидеть - каолин и руда. Никакого зерна. Однако будут отчитываться о зерне. Зачем - увидим", - констатировал Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.
Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозять краденное с оккупированных территорий Украины продовольствие, в частности зерно.
Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.