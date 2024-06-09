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В порту Мариуполя был замечен новый российский корабль (фото)

Мариуполь, Воскресенье 09 июня 2024 09:30
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В порту Мариуполя был замечен новый российский корабль (фото) Фото: в порту Мариуполя был замечен новый российский корабль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В порту Мариуполя заметили новый российский корабль. По всей вероятности, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский порт. Очередной мародер. Вошел в порт с грузом, после рейда на двое суток", - рассказал он.

Как отметил советник мэра, он стоял на причале под погрузку сыпучих.

"Можете увидеть - каолин и руда. Никакого зерна. Однако будут отчитываться о зерне. Зачем - увидим", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, порт они превратили в военную базу.

Кроме того, сюда часто пришвартовываются корабли, на которых захватчики вывозять краденное с оккупированных территорий Украины продовольствие, в частности зерно.

Напомним, в марте в порту временно оккупированного Мариуполя был также замечен российский корабль. Это было первое судно, зашедшее в городской порт с начала 2024 года.

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