В Запорожской ОВА предупредили о возможности повторной ракетной атаки
Российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести повторные удары по Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.
"Друзья! Существует высокая вероятность повторной ракетной атаки противника. Зарядите мобильные устройства и находитесь вблизи укрытий. Держите наготове тревожный чемоданчик. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Старух.
Также он отметил, что все главы общин должны обеспечить полноценное функционирование "пунктов несокрушимости".
Напомним, 23 ноября российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины.
В результате вражеских атак в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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