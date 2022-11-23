Иллюстративное фото: в Запорожской ОВА предупредили о возможности повторной ракетной атаки (Getty Images)

Российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести повторные удары по Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.