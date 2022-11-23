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В Запорожской ОВА предупредили о возможности повторной ракетной атаки

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Запорожье, Среда 23 ноября 2022 19:57
В Запорожской ОВА предупредили о возможности повторной ракетной атаки Иллюстративное фото: в Запорожской ОВА предупредили о возможности повторной ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести повторные удары по Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Друзья! Существует высокая вероятность повторной ракетной атаки противника. Зарядите мобильные устройства и находитесь вблизи укрытий. Держите наготове тревожный чемоданчик. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Старух.

Также он отметил, что все главы общин должны обеспечить полноценное функционирование "пунктов несокрушимости".

Напомним, 23 ноября российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины.

В результате вражеских атак в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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