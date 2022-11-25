ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова нанесли удар по Запорожью: ракеты попали рядом с больницей

Новина українською →
Запорожье, Пятница 25 ноября 2022 00:31
Оккупанты снова нанесли удар по Запорожью: ракеты попали рядом с больницей Фото: Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В этот раз ракеты попали рядом с больницей", - рассказал чиновник.

От удара повреждений получило здание - десятки окон разрушены. К счастью, жертв или пострадавших нет.

"Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Старух.

Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, 24 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит