Оккупанты снова нанесли удар по Запорожью: ракеты попали рядом с больницей
Фото: Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья (t.me/starukhofficial)
Российские оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"В этот раз ракеты попали рядом с больницей", - рассказал чиновник.
От удара повреждений получило здание - десятки окон разрушены. К счастью, жертв или пострадавших нет.
"Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Старух.
Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, 24 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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