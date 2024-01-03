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РФ из артиллерии ударила по Горняку, атаковав в дом: ранен подросток

Донбасс, Среда 03 января 2024 11:14
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РФ из артиллерии ударила по Горняку, атаковав в дом: ранен подросток Фото: РФ из артиллерии ударила по Горняку 3 января, ранен подросток (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли город Горняк Донецкой области утром, 3 января. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, попав в дом, из-за чего ранен подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"В 07:30 войска РФ ударили из артиллерии по г. Горняку. Один из снарядов попал в частный дом, где находилась мать с несовершеннолетним сыном. 16-летний подросток получил телесные повреждения", - рассказали в ведомстве.

Парня срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травму, контузию и ушибы ноги. Кроме того, взрывами повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Последствия обстрела Горняка Донецкой области 3 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области. В частности, российская армия 2 января обстреляла две общины в регионе. В результате вражеской атаки погибли два человека. А 1 января оккупанты ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

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