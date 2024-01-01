Оккупанты из артиллерии ударили по Авдеевке: погибла женщина
Российские войска сегодня, 1 января, ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор", - говорится в сообщении.
По словам Филашкина, местная жительница получила ранение и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.
"Вся Донецкая область сейчас - одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Оставаться здесь - опасно. Эвакуируйтесь", - добавил руководитель региона.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.
Россияне вчера вечером нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.
Уже сегодня россияне обстреляли населённые пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.
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