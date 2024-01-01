ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из артиллерии ударили по Авдеевке: погибла женщина

Авдеевка, Понедельник 01 января 2024 20:10
UA EN RU
Оккупанты из артиллерии ударили по Авдеевке: погибла женщина Архивное фото: Оккупанты из артиллерии ударили по Авдеевке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 1 января, ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, местная жительница получила ранение и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.

"Вся Донецкая область сейчас - одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Оставаться здесь - опасно. Эвакуируйтесь", - добавил руководитель региона.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Россияне вчера вечером нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Уже сегодня россияне обстреляли населённые пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донецкая область Война в Украине
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году