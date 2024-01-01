Оккупанты из артиллерии ударили по Авдеевке: погибла женщина

Российские войска сегодня, 1 января, ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина .

"Около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, местная жительница получила ранение и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.

"Вся Донецкая область сейчас - одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Оставаться здесь - опасно. Эвакуируйтесь", - добавил руководитель региона.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Россияне вчера вечером нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Уже сегодня россияне обстреляли населённые пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.