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Россияне атаковали Берислав из авиации: ударили по предприятию

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Берислав, Вторник 11 апреля 2023 12:07
Россияне атаковали Берислав из авиации: ударили по предприятию Фото: россияне атаковали Берислав из авиации (t.me/khersonskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные вчера вечером обстреляли Берислав из авиации, в результате чего пострадало здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Так, оккупанты попали в одно из промышленных предприятий Берислава, в результате атаки здание подверглось серьезным разрушениям.

Также из-за вражеской атаки было повреждено немало домов жителей, некоторые из них разрушены до основания.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли церковь в Херсоне.

Вчера захватчики атаковали лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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