Россияне атаковали Берислав из авиации: ударили по предприятию
Российские военные вчера вечером обстреляли Берислав из авиации, в результате чего пострадало здание предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Так, оккупанты попали в одно из промышленных предприятий Берислава, в результате атаки здание подверглось серьезным разрушениям.
Также из-за вражеской атаки было повреждено немало домов жителей, некоторые из них разрушены до основания.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли церковь в Херсоне.
Вчера захватчики атаковали лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.
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