Російські війська вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо, ракети типу С-300. Відомо про влучення по відкритій території. В результаті пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей і начальний заклад. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару показали у місцевих Telegram-каналах.

Крім того, вночі окупанти обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, торгові об'єкти та приватне підприємство. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.