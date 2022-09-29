ВСУ отбили атаку врага в Херсонской области, нанеся ему потери, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Противник продолжает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий. В направлении Безымянного от Чкалового пытался улучшить свое тактическое положение. Удачи не имел, с потерями отступил", - отметили наши воины.

В ОК "Юг" также сообщили, что украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям ПВО россиян.

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 220 огневых задач.

В частности по четырем районам сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, и по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно - по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери оккупантов составляют: