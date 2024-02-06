Российские войска ударили по Золочеву Харьковской области: разрушена гостиница, под завалами человек
Фото: Российские войска ударили по Золочеву Харьковской области (facebook.com)
Россияне ночью 6 февраля ударили по Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами предварительно находится человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, троих людей спасли: 2 женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", - сообщил Синегубов.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.
Обстрелы Харьковской области
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