Российские войска ударили по Золочеву Харьковской области: разрушена гостиница, под завалами человек

Россияне ночью 6 февраля ударили по Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами предварительно находится человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, троих людей спасли: 2 женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", - сообщил Синегубов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов. Обстрелы Харьковской области