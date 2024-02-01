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Атаковали "Шахедами" и артиллерией: последствия обстрелов РФ по Харькову и области (фото)

Харьков, Четверг 01 февраля 2024 09:15
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Атаковали "Шахедами" и артиллерией: последствия обстрелов РФ по Харькову и области (фото) Фото: фото последствий атаки РФ по Харькову в ночь на 1 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска в ночь на 1 февраля атаковали Харьков и область "Шахедами" и артиллерией. В результате обстрелов были повреждены больница и гражданские объекты.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят последствия террора россиян.

При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналов председателя Харьковской ОВД Олега Синегубова, ГСЧС Украины и Харьковской областной прокуратуры .

По данным главы Харьковской ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили пять атак на город и область. В частности, захватчики нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по больнице в Великом Бурлуке.

"Эвакуированы 38 человек, из них 5 работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги", - отмечает Синегубов.

Кроме того, в поселке Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артударов, горела хозяйственная постройка.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности:

  • Окип Богодуховского района,
  • Лукьянцы Харьковского района,
  • Волчанск Чугуевского района,
  • Синьковка,
  • Ивановка,
  • Кисловка,
  • Котляровка,
  • Песчаное Купянского района и т.д.

Также около 12-ти ночи оккупанты ударили четырьмя БпЛА "Шахед" по Харькову.

"Зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БпЛА сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову и области в ночь на 1 февраля (t.me/synegubov)

Как отмечают в Харьковской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В частности, документировано попадание трех БпЛА на территории Основянского района.

"Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову и области в ночь на 1 февраля (t.me/prokuratura_kharkiv)

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вражеских обстрелов по жилому сектору поселка Новоосиново Купянского района.

"Один из снарядов попал в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения. Произошел пожар на площади 50 квадратных метров", - отмечают в ГСЧС.

Обстрел Харькова и области в ночь на 1 февраля

Напомним, в Харькове раздались взрывы вечером 31 января. Олег Синегубов заявил, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.

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