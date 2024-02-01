Атаковали "Шахедами" и артиллерией: последствия обстрелов РФ по Харькову и области (фото)

Российские войска в ночь на 1 февраля атаковали Харьков и область "Шахедами" и артиллерией. В результате обстрелов были повреждены больница и гражданские объекты.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят последствия террора россиян.

По данным главы Харьковской ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили пять атак на город и область. В частности, захватчики нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по больнице в Великом Бурлуке.

"Эвакуированы 38 человек, из них 5 работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги", - отмечает Синегубов.

Кроме того, в поселке Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артударов, горела хозяйственная постройка.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности:

Окип Богодуховского района,

Лукьянцы Харьковского района,

Волчанск Чугуевского района,

Синьковка,

Ивановка,

Кисловка,

Котляровка,

Песчаное Купянского района и т.д.

Также около 12-ти ночи оккупанты ударили четырьмя БпЛА "Шахед" по Харькову.

"Зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БпЛА сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову и области в ночь на 1 февраля (t.me/synegubov)

Как отмечают в Харьковской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В частности, документировано попадание трех БпЛА на территории Основянского района. "Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову и области в ночь на 1 февраля (t.me/prokuratura_kharkiv)

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вражеских обстрелов по жилому сектору поселка Новоосиново Купянского района.

"Один из снарядов попал в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения. Произошел пожар на площади 50 квадратных метров", - отмечают в ГСЧС.