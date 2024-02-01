Атаковали "Шахедами" и артиллерией: последствия обстрелов РФ по Харькову и области (фото)
Российские войска в ночь на 1 февраля атаковали Харьков и область "Шахедами" и артиллерией. В результате обстрелов были повреждены больница и гражданские объекты.
РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят последствия террора россиян.
При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналов председателя Харьковской ОВД Олега Синегубова, ГСЧС Украины и Харьковской областной прокуратуры .
По данным главы Харьковской ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили пять атак на город и область. В частности, захватчики нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по больнице в Великом Бурлуке.
"Эвакуированы 38 человек, из них 5 работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги", - отмечает Синегубов.
Кроме того, в поселке Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артударов, горела хозяйственная постройка.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности:
- Окип Богодуховского района,
- Лукьянцы Харьковского района,
- Волчанск Чугуевского района,
- Синьковка,
- Ивановка,
- Кисловка,
- Котляровка,
- Песчаное Купянского района и т.д.
Также около 12-ти ночи оккупанты ударили четырьмя БпЛА "Шахед" по Харькову.
"Зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БпЛА сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.
"Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вражеских обстрелов по жилому сектору поселка Новоосиново Купянского района.
"Один из снарядов попал в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения. Произошел пожар на площади 50 квадратных метров", - отмечают в ГСЧС.
Обстрел Харькова и области в ночь на 1 февраля
Напомним, в Харькове раздались взрывы вечером 31 января. Олег Синегубов заявил, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.
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