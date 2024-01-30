ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала Харьковскую область сразу 6 "Шахедами", есть раненные и повреждения (фото)

Харьковская область, Вторник 30 января 2024 12:14
UA EN RU
РФ атаковала Харьковскую область сразу 6 "Шахедами", есть раненные и повреждения (фото) Фото: российские захватчики атаковали Харьковскую область шестью Шахедами в ночь на 30 января (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области беспилотниками. В результате ударов "Шахедами" есть пострадавший и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокураора.

Известно, что 29 января около 23:25 российская армия запустила не менее шести БпЛА по городу Змиев.

"Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу", - отмечают в сообщении.

Также в городе частично повреждены жилые дома.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - информируют в Офисе генпрокурора.

Фото: последствия вражеского удара и обломки БпЛА "Шахед" в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ru)

Атака русских дронов в ночь на 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда