РФ атаковала Харьковскую область сразу 6 "Шахедами", есть раненные и повреждения (фото)

Фото: российские захватчики атаковали Харьковскую область шестью Шахедами в ночь на 30 января (t.me/pgo_gov_ua)

Российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области беспилотниками. В результате ударов "Шахедами" есть пострадавший и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокураора.

Известно, что 29 января около 23:25 российская армия запустила не менее шести БпЛА по городу Змиев. "Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу", - отмечают в сообщении. Также в городе частично повреждены жилые дома. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ. "При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - информируют в Офисе генпрокурора. Фото: последствия вражеского удара и обломки БпЛА "Шахед" в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ru)