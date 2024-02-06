ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Харківській області: зруйновано готель, під завалами людина

Вівторок 06 лютого 2024 03:22
UA EN RU
Росіяни вдарили по Харківській області: зруйновано готель, під завалами людина Фото: Російські війська вдарили по Золочеву Харківської області (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вночі 6 лютого вдарили по Золочеву Харківської області. Зруйновано готель, під завалами попередньо перебуває людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", - повідомив Синєгубов.

Рятівники продовжують ліквідувати наслідки ударів.

Обстріли Харківської області

Раніше ми показували наслідки обстрілу росіянами Харкова та області. Окупанти використовували "Шахеди" та артилерію.

31 січня російські війська обстріляли Харків "Шахедами". Місцеві жителі чули вибухи, були попадання цивільною інфраструктурою.

До речі, росіяни атакували Харківську область відразу 6 "Шахедами", є пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом