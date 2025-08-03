Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненый и разрушения

Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область, нанося удары по жилым районам. Ночью враг атаковал села.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
В Веселянке в результате обстрела было разрушено несколько домов, еще часть зданий получила повреждения.
Из-за взрывов возник пожар, который оперативно ликвидировали местные спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.
Зато в селе Речное под вражеским огнем оказалась частная застройка. Там ранен 56-летний мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В целом ситуация в Запорожском районе остается напряженной, а атаки российских войск на мирные населенные пункты продолжаются.
Один из самых мощных ударов по Запорожской области произошел 18 июля, когда россияне атаковали регион ударными дронами.
В пригороде Запорожья зафиксировали значительные разрушения и пожары в нежилых помещениях, а также ранения одного человека.
Тогда представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ВСУ смогли восстановить ряд позиций вблизи города Орехов.
Предыдущая масштабная атака дронов на Запорожскую область состоялась в ночь с 14 на 15 июля. Тогда воздушная тревога в регионе звучала непрерывно более 16 часов.