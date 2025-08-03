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Російські війська вдарили по Запорізькій області: є поранений та руйнування

Фото: Росіяни вдарили по Запорізькому району (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку область, завдаючи ударів по житлових районах. Вночі ворог атакував села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

У Веселянці внаслідок обстрілу було зруйновано кілька будинків, ще частина будівель зазнала пошкоджень.

Через вибухи виникла пожежа, яку оперативно ліквідували місцеві рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих серед населення.

Натомість у селі Річне під ворожим вогнем опинилася приватна забудова. Там поранено 56-річного чоловіка, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Загалом ситуація у Запорізькому районі залишається напруженою, а атаки російських військ на мирні населені пункти тривають.

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із найпотужніших ударів по Запорізькій області стався 18 липня, коли росіяни атакували регіон ударними дронами.

У передмісті Запоріжжя зафіксували значні руйнування та пожежі у нежитлових приміщеннях, а також поранення одного чоловіка.

Тоді речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ змогли відновити низку позицій поблизу міста Оріхів.

Попередня масштабна атака дронів на Запорізьку область відбулася у ніч з 14 на 15 липня. Тоді повітряна тривога в регіоні лунала безперервно понад 16 годин.

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Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні