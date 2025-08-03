Російські війська вдарили по Запорізькій області: є поранений та руйнування

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із найпотужніших ударів по Запорізькій області стався 18 липня, коли росіяни атакували регіон ударними дронами.

У передмісті Запоріжжя зафіксували значні руйнування та пожежі у нежитлових приміщеннях, а також поранення одного чоловіка.

Тоді речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ змогли відновити низку позицій поблизу міста Оріхів.

Попередня масштабна атака дронів на Запорізьку область відбулася у ніч з 14 на 15 липня. Тоді повітряна тривога в регіоні лунала безперервно понад 16 годин.