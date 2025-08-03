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Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненый и разрушения

Воскресенье 03 августа 2025 10:51
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Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненый и разрушения Фото: Россияне ударили по Запорожскому району (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область, нанося удары по жилым районам. Ночью враг атаковал села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

В Веселянке в результате обстрела было разрушено несколько домов, еще часть зданий получила повреждения.

Из-за взрывов возник пожар, который оперативно ликвидировали местные спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

Зато в селе Речное под вражеским огнем оказалась частная застройка. Там ранен 56-летний мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В целом ситуация в Запорожском районе остается напряженной, а атаки российских войск на мирные населенные пункты продолжаются.

Атаки РФ на Запорожье

Один из самых мощных ударов по Запорожской области произошел 18 июля, когда россияне атаковали регион ударными дронами.

В пригороде Запорожья зафиксировали значительные разрушения и пожары в нежилых помещениях, а также ранения одного человека.

Тогда представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ВСУ смогли восстановить ряд позиций вблизи города Орехов.

Предыдущая масштабная атака дронов на Запорожскую область состоялась в ночь с 14 на 15 июля. Тогда воздушная тревога в регионе звучала непрерывно более 16 часов.

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