Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненый и разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram .

В Веселянке в результате обстрела было разрушено несколько домов, еще часть зданий получила повреждения.

Из-за взрывов возник пожар, который оперативно ликвидировали местные спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

Зато в селе Речное под вражеским огнем оказалась частная застройка. Там ранен 56-летний мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В целом ситуация в Запорожском районе остается напряженной, а атаки российских войск на мирные населенные пункты продолжаются.