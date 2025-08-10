RU

Война в Украине

Российские войска ударили по дому на Херсонщине (фото)

Фото: Российские дроны атаковали Дудчаны на Херсонщине (t.me/khersonskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска сегодня атаковали Херсонскую область. В результате удара поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.

Как сообщает Херсонская ОГА, утром 10 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по населенному пункту Дудчаны Миловской громады.

 
Фото: Российские дроны атаковали Дудчаны на Херсонщине (t.me/khersonskaODA)

По информации, атака пришлась на многоквартирный дом: повреждены фасад и крыша, выбиты окна.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Обстрелы Херсона

Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

