Российские войска ударили по дому на Херсонщине (фото)

Обстрелы Херсона

Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.