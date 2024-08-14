RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска роют окопы в Курской области (карта)

Фото: россияне роют окопы в Курской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в Курской области начали рыть окопы на фоне продвижения украинских сил. Ближайшая к Украине траншея находится в 45 километрах от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Аналитик OSINTtechnical опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие, что российские силы роют окопы на линии возможного продвижения Сил обороны Украины.

Отмечается, что оборонные траншеи возводятся возле трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от города Суджа.

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховые Дворы - Иванино и Дьяконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.

Фото: россияне роют окопы в Курской области (x.com/Osinttechnical)

Бои в Курской области

Уже больше недели в Курской области РФ продолжаются боевые действия. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские военные продвинулись на 40 квадратных километров в приграничных российских районах и взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области.

Сырский также сообщил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в Судже. В этом районе находится ряд важных для РФ объектов, в том числе станция, через которую идет транзит российского газа в Европу.

Больше об актуальной ситуации в Курской области и картах боевых действий - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьСуджаВойна в УкраинеВойна России против Украины