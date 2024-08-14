Російські війська риють окопи у Курській області (карта)

Бої у Курській області

Вже понад тиждень у Курській області РФ тривають бойові дії. Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові просунулися на 40 квадратних кілометрів у прикордонних російських районах та взяли під контроль 74 населені пункти в Курській області.

Сирський також повідомив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у Суджі. У цьому районі знаходиться низка важливих для РФ об'єктів, зокрема станція, через яку йде транзит російського газу в Європу.

Більше про актуальну ситуацію у Курській області та карти бойових дій - у матеріалі РБК-Україна.

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