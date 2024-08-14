Российские войска роют окопы в Курской области (карта)

Российские войска в Курской области начали рыть окопы на фоне продвижения украинских сил. Ближайшая к Украине траншея находится в 45 километрах от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховые Дворы - Иванино и Дьяконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.

Отмечается, что оборонные траншеи возводятся возле трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от города Суджа.

Бои в Курской области

Уже больше недели в Курской области РФ продолжаются боевые действия. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские военные продвинулись на 40 квадратных километров в приграничных российских районах и взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области.

Сырский также сообщил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в Судже. В этом районе находится ряд важных для РФ объектов, в том числе станция, через которую идет транзит российского газа в Европу.

Больше об актуальной ситуации в Курской области и картах боевых действий - в материале РБК-Украина.

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