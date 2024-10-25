Россияне сосредоточили усилия на направлении Селидового. Генштаб обновил ситуацию на фронте

В течение последних суток на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений между украинскими силами и российскими оккупантами. Враг продолжает наносить массированные удары по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре, используя ракетные и авиационные средства, а также дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Согласно уточненной информации, противник нанес один ракетный удар с использованием двух ракет, а также 85 авиаударов, во время которых сбросил 153 корректируемые авиационные бомбы (КАБ). Кроме этого, осуществлено более 4000 обстрелов из различных видов вооружения, среди которых 130 ударов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и использование около 1500 дронов-камикадзе.

Агрессор активно обстреливал районы населенных пунктов Сумской области, в частности Басовку, Беловоды, Большую Писаревку и Журавку. В Харьковской области под удары попали Купянск, Петропавловка и Андреевка. В Донецкой области пострадали Северск, Торецк, Волноваха и несколько других населенных пунктов. В частности, враг атаковал территории в Запорожской и Херсонской областях.

Несмотря на постоянные атаки, украинские силы обороны нанесли врагу значительные потери. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили важные объекты оккупантов, среди которых пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, несколько артиллерийских систем и другие важные цели.

На Харьковском направлении враг совершил восемь штурмов вблизи Волчанска и Старицы, однако все атаки были успешно отбиты. На Купянском направлении оккупанты совершили 14 атак, которые были остановлены возле населенных пунктов Голубовка, Песчаное, Лозовая, Кругляковка и других.

Одним из самых горячих направлений остается Лиманское, где за сутки враг совершил 23 штурма. Российские войска пытались прорвать украинскую оборону вблизи Дружелюбовки, Катериновки, Грековки и нескольких других населенных пунктов. На Краматорском направлении противник совершил две атаки в районах Часового Яра и Предтечино.

Наибольшую активность российские войска проявили на Покровском направлении, где было остановлено 55 попыток штурма и наступления в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого и других населенных пунктов. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Селидово и Луча. На Кураховском направлении было отражено 20 атак, враг пытался продвинуться вблизи Новодмитровки, Звездного и других точек.

Оккупанты активно привлекают авиацию, особенно на Ореховском направлении, где при поддержке бомбардировочной авиации было осуществлено четыре атаки вблизи Новоданиловки и Новоандреевки. На Времовском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских сил в районах Богоявленки и Новоукраинки. Однако все попытки были тщетными.

Продолжается операция украинских сил в Курской области, во время которой за минувшие сутки российская авиация нанесла 23 авиаудара, а артиллерия осуществила более 100 обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, однако противник продолжает активно использовать артиллерию и авиацию на границах Черниговской и Сумской областей.