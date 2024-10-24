Сможет ли Украина удержать Селидово: эксперт рассказал, от чего зависит оборона города
Российские оккупанты продолжают попытки взять под свой контроль город Селидово Донецкой области. Оборона населенного пункта напрямую зависит от контроля над логистическими путями.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, россияне “не жалеют” солдат в попытках захватить Селидово, они разменивают их жизни на каждый квадратный километр украинской территории. Также враг активно пользуется авиацией и артиллерией, чтобы уничтожить здания в Селидово.
Селезнев считает, что контроль над городом зависит от того, смогут ли украинские защитники не дать врагу отрезать пути логистического снабжения. Речь о трассах, по которым для украинских защитников осуществляется поставка всего необходимого. И такая поставка уже усложнена, поскольку все дороги простреливаются российской армией.
"То есть здесь два варианта. Или мы удерживаем эти логистические маршруты, которые сейчас используем. Или в случае их потери, скорее всего, увидим выход украинских сил буквально с боем из окружения в районе Селидово. Такая вероятность есть", - полагает эксперт.
Ситуация в Селидово
Напомним, сегодня, 24 октября, спикер Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии РБК-Украина, что россияне пытаются атаковать новые участки в Селидово.
При этом украинским защитникам удается отбрасывать врага из окрестностей населенного пункта.
Только за прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали в районе Селидово 19 вражеских атак.
Более детально об обороне населенного пункта - в материале РБК-Украина.
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