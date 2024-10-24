Сможет ли Украина удержать Селидово: эксперт рассказал, от чего зависит оборона города

По его словам, россияне “не жалеют” солдат в попытках захватить Селидово, они разменивают их жизни на каждый квадратный километр украинской территории. Также враг активно пользуется авиацией и артиллерией, чтобы уничтожить здания в Селидово.

Селезнев считает, что контроль над городом зависит от того, смогут ли украинские защитники не дать врагу отрезать пути логистического снабжения. Речь о трассах, по которым для украинских защитников осуществляется поставка всего необходимого. И такая поставка уже усложнена, поскольку все дороги простреливаются российской армией.

"То есть здесь два варианта. Или мы удерживаем эти логистические маршруты, которые сейчас используем. Или в случае их потери, скорее всего, увидим выход украинских сил буквально с боем из окружения в районе Селидово. Такая вероятность есть", - полагает эксперт.