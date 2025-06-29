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Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Неділя 29 червня 2025 07:23
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Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW Ілюстраційне фото: окупаційні війська в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Російські окупаційні війська просунулися в районі Новопавлівки, а Сили оборони України - в районі Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, проте успіхів не досягли. Окупанти атакували в районі Олексіївки та Андріївки, а також у районі Юнакового та Садків.

Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що Сили оборони України контратакували в районі Яблунівки, Храпівщини, Писарівки.

Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Схід України

  • Харківська область. 28 червня російські війська продовжили наступальні дії, але успіхів не досягли.
  • Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Петро-Іванівки та Поутникового, а також у районі Голубівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки.
  • Ботровий Напрямок. Окупанти атакували в районі Новоплатонівки, Богуславки, Зеленого Гаю, Надії, Твердохлібового і Греківки.
  • Лиманський напрямок. За геолокаційними даними, українські війська незначно просунулися в північній частині Торського, на схід від Лиману.

Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Новопавлівський напрямок

За геолокаційними даними, підрозділи російської 36-ї окремої мотострілецької бригади просунулися в північну частину Зірки на південний захід від Новопавлівки. У Міністерстві оборони Росії оголосили, ніби окупанти захопили населений пункт.

Росіяни активно атакували поблизу самої Новопавлівки, а також біля Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Дачного, Запоріжжя.

Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію, намагаючись прорвати оборону на різних напрямках.

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