Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW
Російські окупаційні війська просунулися в районі Новопавлівки, а Сили оборони України - в районі Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Північна вісь
Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, проте успіхів не досягли. Окупанти атакували в районі Олексіївки та Андріївки, а також у районі Юнакового та Садків.
Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що Сили оборони України контратакували в районі Яблунівки, Храпівщини, Писарівки.
Схід України
- Харківська область. 28 червня російські війська продовжили наступальні дії, але успіхів не досягли.
- Куп'янський напрямок. Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Петро-Іванівки та Поутникового, а також у районі Голубівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки.
- Ботровий Напрямок. Окупанти атакували в районі Новоплатонівки, Богуславки, Зеленого Гаю, Надії, Твердохлібового і Греківки.
- Лиманський напрямок. За геолокаційними даними, українські війська незначно просунулися в північній частині Торського, на схід від Лиману.
Новопавлівський напрямок
За геолокаційними даними, підрозділи російської 36-ї окремої мотострілецької бригади просунулися в північну частину Зірки на південний захід від Новопавлівки. У Міністерстві оборони Росії оголосили, ніби окупанти захопили населений пункт.
Росіяни активно атакували поблизу самої Новопавлівки, а також біля Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Дачного, Запоріжжя.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.
Окупанти застосовували керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію, намагаючись прорвати оборону на різних напрямках.
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