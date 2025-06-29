Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Російські окупаційні війська просунулися в районі Новопавлівки, а Сили оборони України - в районі Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Північна вісь

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, проте успіхів не досягли. Окупанти атакували в районі Олексіївки та Андріївки, а також у районі Юнакового та Садків.

Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що Сили оборони України контратакували в районі Яблунівки, Храпівщини, Писарівки.

Схід України

Харківська область . 28 червня російські війська продовжили наступальні дії, але успіхів не досягли.

. 28 червня російські війська продовжили наступальні дії, але успіхів не досягли. Куп'янський напрямок . Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Петро-Іванівки та Поутникового, а також у районі Голубівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

. Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Петро-Іванівки та Поутникового, а також у районі Голубівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Ботровий Напрямок . Окупанти атакували в районі Новоплатонівки, Богуславки, Зеленого Гаю, Надії, Твердохлібового і Греківки.

. Окупанти атакували в районі Новоплатонівки, Богуславки, Зеленого Гаю, Надії, Твердохлібового і Греківки. Лиманський напрямок. За геолокаційними даними, українські війська незначно просунулися в північній частині Торського, на схід від Лиману.

Новопавлівський напрямок

За геолокаційними даними, підрозділи російської 36-ї окремої мотострілецької бригади просунулися в північну частину Зірки на південний захід від Новопавлівки. У Міністерстві оборони Росії оголосили, ніби окупанти захопили населений пункт.

Росіяни активно атакували поблизу самої Новопавлівки, а також біля Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Дачного, Запоріжжя.