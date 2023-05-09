Российские войска усиливают штурм Бахмута: карты боев ISW

ЧВК "Вагнера" получили подкрепление и дополнительные боеприпасы, в связи с чем возросла интенсивность штурма города Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Ранее мы сообщали, что в Организации Объединенных Наций назвали количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России.
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