Российские войска усиливают штурм Бахмута: карты боев ISW

ЧВК "Вагнера" получили подкрепление и дополнительные боеприпасы, в связи с чем возросла интенсивность штурма города Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Ранее мы сообщали, что в Организации Объединенных Наций назвали количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России.

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