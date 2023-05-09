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Російські війська посилюють штурм Бахмута: карти боїв ISW

Фото: росіяни посилюють інтенсивність штурму Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

ПВК "Вагнера" отримали підкріплення та додаткові боєприпаси, що спричинило ріст інтенсивності російського штурму міста Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Раніше ми повідомляли, в Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

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