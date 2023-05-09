Російські війська посилюють штурм Бахмута: карти боїв ISW

ПВК "Вагнера" отримали підкріплення та додаткові боєприпаси, що спричинило ріст інтенсивності російського штурму міста Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація у Луганській та Харківській областях
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підрозділи 503-го гвардійського мотострілецького полку
Раніше ми повідомляли, в Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.
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