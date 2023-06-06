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Российские войска подорвали Каховскую ГЭС

Фото: войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.

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