Уровень воды может подняться до 5 м. Список безопасных районов Херсона, куда эвакуироваться
Фото: уровень воды в Херсоне из-за затопления в Херсоне может подняться до 5 метров (roman_mrochko)
Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в реке Днепр может подняться до 5 метров. Поэтому Херсон может попасть в зону катастрофического затопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.
Проживающие вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева необходимо направляться в следующие безопасные районы:
- жителям поселка Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;
- жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;
- жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;
- жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;
- жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;
- жителям поселка Камышаны подняться на улицу Центральной;
- жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.
Также жителям Херсона рекомендуют выключить электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды.
Ранее советы по эвакуации из опасных районов затопления из-за подрыва Каховской ГЭС дальше и спасатели. Детальнее о том, как затапливает Херсонскую область - читайте в материале РБК-Украина.
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