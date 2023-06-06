Уровень воды может подняться до 5 м. Список безопасных районов Херсона, куда эвакуироваться

Фото: уровень воды в Херсоне из-за затопления в Херсоне может подняться до 5 метров (roman_mrochko)

Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в реке Днепр может подняться до 5 метров. Поэтому Херсон может попасть в зону катастрофического затопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Проживающие вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева необходимо направляться в следующие безопасные районы: жителям поселка Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям поселка Камышаны подняться на улицу Центральной;

жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской. Также жителям Херсона рекомендуют выключить электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды. Ранее советы по эвакуации из опасных районов затопления из-за подрыва Каховской ГЭС дальше и спасатели. Детальнее о том, как затапливает Херсонскую область - читайте в материале РБК-Украина.