Російські війська підірвали Каховську ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.
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