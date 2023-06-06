Новое измерение войны. Как Украина и мир реагируют на подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) российскими оккупантами вызвал резкое осуждение как со стороны властей Украины, так и в международном сообществе.

Президент Украины Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, разрушение дамбы лишний раз подтверждает, что российских террористов необходимо выгнать из каждого уголка украинской земли.

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем либо угодно террористам не удастся остановить Украину", - отметил он.

На срочном заседании СНБО он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Кроме того, согласован комплекс мер, чтобы привлечь Россию к "жесткой ответственности" за теракт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Шмыгаль назвал Россию ответственной за террористический акт.

"Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно уйти с ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", - заявил он.

Сейчас первоочередная задача - помочь людям в районах затопления. Назаседании правительства было выделено 120 млн гривен для устойчивого обеспечения питьевой водой жителей Николаева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением и экоцидом. По его словам, россияне должны ответить за потенциальное лишение людей питьевой воды на юге Украины, затопление населенных пунктов и уничтожение биосферы.

Он также обратил внимание на то, что это самая крупная техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия. Которая окажет негативное воздействие на жизни сотен тысяч украинцев в последующие годы.

По его мнению, Россия решилась на подрыв, чтобы остановить украинское наступление и таким образом повышает ставки.

"Нынешняя Россия - это глобальная угроза. Только силой можно решить эту проблему. Также подрыв Каховской ГЭС - это удар по глобальной продовольственной безопасности… потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", - добавил он.

Ермак уверен, что ответ на запугивание должен быть силовым, а позиция Украины и союзников - решительной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Министр возмущен тем, что некоторые СМИ пишут о взаимных обвинениях Киева и Москвы в разрушении Каховской дамбы. Поскольку таким образом они ставят факты и российскую пропаганду в один ряд.

"Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно". Преднамеренное и давно запланированное разрушение Каховской дамбы Россией приводит к региональному экоциду. Целым экосистемам нанесен необратимый ущерб", - отметил он.

Кулеба также призвал страны и международные организации осудить Россию и поддержать предотвращение экоцида, которое является одним из пунктов "формулы мира" Зеленского.

Секретарь СНБО Алексей Данилов

По его словам, подрыв Каховской ГЭС стал принципиально новым этапом российской агрессии.

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: освобождение Украины, борьба с нацистами, поражение исключительно военных объектов и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов", - заявил он.

Данилов подчеркивает, что теперь Россия не прикрывается "фиговыми листьями" и открыто декларирует настоящую цель - уничтожение Украины и украинцев, разрушение экономики и структур жизнеобеспечения.

Он также кратко рассказал о результатах заседания СНБО.

"Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", - добавил Данилов.

Как реагируют в мире

Организация объединенных наций (ООН)

Офис ООН по координации гуманитарных вопросов осудил подрыв Каховской ГЭС.

"Разрушение дамбы подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без крова и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью", - отметили в офисе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

Гросси обеспокоен тем, что подрыв дамбы привел к значительному снижению уровня в Каховском водохранилище. Вода из него подается для охлаждения агрегатов на захваченной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре.

По его словам, проблемы с подачей воды в течение длительного времени может привести к расплавлению ядерного топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов. Но согласно текущей оценке, непосредственной угрозы для ЗАЭС нет. А воды из резервуаров должно хватить на несколько дней. Сейчас персонал прикладывает все усилия, чтобы закачать как можно больше воды, а также пытается сократить ее потребление там, где это возможно.

Гросси подчеркивает, что сейчас жизненно важно, чтобы резервуар с водой на территории ЗАЭС оставался в безопасности. Предположительно, его должно хватить для охлаждения в течение несколько месяцев, МАГАТЭ должно подтвердить это в ближайшее время.

"Я призываю все стороны убедиться, что ничего не делается для его подрыва. Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю и сейчас является необходимой. Я поеду (туда, - ред.)", - отметил глава МАГАТЭ.

Глава Европейского совета Шарль Мишель

Шарль Мишель шокирован беспрецедентной атакой. По его словам, уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление. И за это Европа привлечет к ответственности Россию и ее марионеток.

"Поднимем этот вопрос в июне на саммите Европейского совета и предложим помощь затопленным районам. Мои мысли со всеми семьями в Украине, пострадавшими от этой катастрофы", - добавил он.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич осудила подрыв дамбы. По ее словам, действия российских оккупационных сил преступны и безрассудны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Разрушение Каховской дамбы подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный поступок, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", - написал он в своем Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Немецкий канцлер отмечает, что подрыв дамбы знаменует собой "новое измерение" в развязанной РФ войне против Украины.

"Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты - города, деревни, больницы, школы", - сказал Шольц.

Президент Молдовы Майя Санду

Лидер соседней страны осудила подрыв дамбы.

"Нападение России на критическую инфраструктуру равносильно военным преступлениям", - отметила она и предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в борьбе с наводнениями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Зурабишвили выступила с осуждение очередного военного преступления России.

"Ужасное нападение на Каховскую дамбу демонстрирует жестокую тактику РФ. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Вся Грузия вместе с Украиной", - добавила она.

Министр Великобритании Джеймс Клеверли

Клеверли, который сейчас находится с визитом в Украине, возложил ответственность на Россию.

"Еще слишком рано делать любую значимую оценку деталей. Но стоит помнить, что единственной причиной, почему это вообще является проблемой, является неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", - заявил он.

По его словам, Лондон продолжит следить за ситуацией, но "лучшее, что может сделать Россия сейчас, это немедленно вывести свои войска".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

"Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Подрыв Каховской дамбы рядом с жилыми кварталами сравним с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!", - подчеркнул чешский министр.

Министр иностранных дел Эстонии Магнус Тсахна

"Эстония осуждает умышленное уничтожение Каховской ГЭС Россией. Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед Специальным трибуналом", - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

"Террористы не остановятся, пока их не остановят. Они не ведут переговоров ни с чем, кроме силы. Они без сожаления провоцируют огромные. Еще раз повторю: устойчивый мир в Европе требует победы Украины как на поле боя, так и в суде. Ничто другое не сработает", - отметил литовский министр.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер

"Разрушение дамбы - это возмутительный акт разрушения окружающей среды, который ставит под угрозу жизни и средства к существованию сотен тысяч украинцев. С самого начала этой войны Россия не проявляла никакого уважения к жизни гражданских лиц или инфраструктуре. Украина должна победить", - отметил он.