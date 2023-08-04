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Российские войска пытаются остановить наступление ВСУ на востоке, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Эпицентром боевых действий для россиян остается восточный фронт. Там оккупационные войска отчаянно пытаются остановить наступление Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Враг считает, что нанеся удар по востоку, они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на востоке", - написала Маляр.

По ее словам, украинские бойцы в течение вчерашнего и сегодняшнего дня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Число обстрелов россиян увеличилось. По этим направлениям идут тяжелые бои.

"Цель врага оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону", - пояснила замминистра.

Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

"Это сложная и утомительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", - отметила Маляр.

На Бахмутском направлении, по ее словам, также сложная ситуация.

"На южном фланге наши войска постепенно сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование, но продолжают движение вперед. На северном фланге враг атакует - мы отбиваем атаки. Здесь так же враг хочет вернуть утраченные позиции", - рассказала замминистра.

Также на востоке РФ атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там идут тоже горячие бои, но наши бойцы не дают врагу продвигаться.

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг оказывает яростное сопротивление. Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед", - добавила Маляр.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.

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