RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Российские войска дронами атаковали газотранспортную инфраструктуру, - Минэнерго

Фото: враг дронами атаковал газотранспортную инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 21 августа, ударными беспилотниками атаковали газотранспортную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Министерства энергетики Украины.

"В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что специалисты оценивают нанесенный россиянами ущерб. Благодаря действиям персонала удалось локализовать место повреждения.

 

Удары РФ по энергетике

Напомним, в последнее время россияне активизировали удары дронами и ракетами различных типов по газотранспортной инфраструктуре.

Так, ночью 19 августа Россия осуществила массированный удар по Полтавской области. Попадания зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах, где пострадали административные здания энергетических предприятий.

В частности, в тот день враг совершил очередную атаку на нефтеперерабатывающую и газовую инфраструктуру Полтавщины. Одновременно враг применил крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Кроме того, в начале августа РФ десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТСМинэнерго