Російські війська дронами атакували газотранспортну інфраструктуру, - Міненерго

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, останнім часом росіяни активізували удари дронами та ракетами різних типів по газотранспортній інфраструктурі.

Так, вночі 19 серпня Росія здійснила масований удар по Полтавській області. Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, де постраждали адміністративні будівлі енергетичних підприємств.

Зокрема, того дня ворог здійснив чергову атаку на нафтопереробну та газову інфраструктуру Полтавщини. Одночасно ворог застосував крилаті ракети та ударні безпілотники.

Окрім того, на початку серпня РФ десятками дронів атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ з США та Азербайджану.