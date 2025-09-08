ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 23:23
UA EN RU
Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога Фото: воздушная тревога объявлена в ряде населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупанты атакуют КАБами ряд населенных пунктов Украины. Еще на нескольких направлениях угроза применения БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ иКарту воздушных тревог.

Зафиксированы пуски КАБов тактической авиацией в направлении Запорожья и Запорожской области, на Сумщину и Донетчину и на границе Харьковщины и Донетчины.

Угроза применения врагом ударных БпЛА на Черниговщине (Новгород-Северский район и Батурин) и Одесской области (Вилково).

Также враг запустил БпЛА на юго-запад Днепропетровщины.

Российские войска атакуют Украину: где объявлена воздушная тревога

Как писало РБК-Украина, 8 сентября вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным в Краматорске, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

Также утром 8 сентября россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Войска РФ
Новости
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины