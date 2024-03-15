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Российские "выборы" в оккупированных частях Украины. Совбез ООН проведет заседание

Фото: Представитель Украины в ООН Сергей Кислица (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Совбез ООН соберется сегодня на заседание для обсуждения нелегитимной попытки России провести так называемые президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского представителя в ООН Сергея Кислицу в соцсети X.

Совбез соберется в 21:05 по киевскому времени по инициативе Украины.

В письме Украины с просьбой о встрече цитировались две статьи Устава ООН:

- статья 34, позволяющая Совету "расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным спорам или породить спор",

- статья 35, разрешающая любому государству-члену доводить до сведения Совета "любой спор или любую ситуацию, указанную в статье 34".

Председательствовать на заседании будет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло.

в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

В Госдепе заявили, что США никогда не признают результаты так называемых президентских выборов РФ на оккупированных украинских территориях и привлекут к ответственности всех задействованных там "наблюдателей".

Великобритания решительно осудила проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины и назвала их незаконными.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина " Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.

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