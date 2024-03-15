Российские "выборы" в оккупированных частях Украины. Совбез ООН проведет заседание

в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

В Госдепе заявили, что США никогда не признают результаты так называемых президентских выборов РФ на оккупированных украинских территориях и привлекут к ответственности всех задействованных там "наблюдателей".

Великобритания решительно осудила проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины и назвала их незаконными.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина " Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.