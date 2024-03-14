Госдеп пригрозил ответственностью "наблюдателям на выборах" в оккупированных частях Украины

США никогда не признают результаты так называемых президентских выборов РФ на оккупированных украинских территориях и привлекут к ответственности всех задействованных там "наблюдателей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента Мэтью Миллера.

Он подчеркнул, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, а также Крым – это территории Украины.

Результаты российских "выборов" там "будут продиктованы Москвой" и не будут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, "которых заставляют голосовать", отметил Миллер.

Спикер Госдепа заявил, что этим шагом Москва демонстрирует неуважение к международному праву.

"Соединенные Штаты используют все доступные инструменты для привлечения к ответственности всех, чьи действия подрывают суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость свободных стран, в том числе Украины – в частности, тех, кто будет кремлевскими наблюдателями на фиктивных выборах на оккупированных частях Украины", - сказал Миллер.