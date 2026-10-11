Хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии: 12 погибших, более 300 раненых

Международный аэропорт Эр-Рияда 10 октября подвергся нападению, которое стало самым кровавым инцидентом в Саудовской Аравии за десять лет. Погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным саудовского управления гражданской авиации, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, два гражданина Бангладеш и один человек из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Общее количество раненых составило 309 человек.

Это уже третье нападение на международный аэропорт имени короля Халида в течение недели. Два предварительных удара унесли жизни четырех человек и повредили пассажирский самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.

После субботнего нападения все рейсы из Эр-Рияда перенаправили, а работу аэропорта приостановили. Аэродром обслуживает столицу Саудовской Аравии, где проживает около восьми миллионов человек.

Очевидцы сообщали о взрыве и раненых внутри терминала. В аэропорт прибыли более десяти машин скорой помощи. По словам одного из пассажиров, он увидел что-то в небе, после чего у выхода на посадку обрушилась часть потолка.

MASS CASUALTIES IN RIYADH



The damage from the attack on Riyadh’s King Khalid International Airport is extensive.



Saudi authorities now report 12 people killed and 309 injured after the airport was struck.



The Saudi-led coalition blames the Iran-backed Houthis for the attack.… pic.twitter.com/wHsSkZYBMP — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 11, 2026

Пострадавших доставляли в больницы каретами скорой помощи и вертолетами. Некоторые из них находились в критическом состоянии.

Хуситы не взяли на себя ответственность за конкретное нападение. В то же время представитель группировки заявил в соцсети X, что аэропорт Эр-Рияда якобы заблокирован, и призвал международные авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Исключение было сделано для воздушного пространства над Меккой и Мединой.

Посольство США в Эр-Рияде призвало американских граждан не посещать аэропорт и близлежащие территории.

США могут приобщиться к ударам по хуситам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к саудовским ударам по хуситам. По его словам, решения могут быть приняты в ближайшее время.

"Возможно. Мы рассмотрим это. Мы только что узнали о последнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро", - сказал Трамп журналистам.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил атаки на аэропорт, заявив, что они демонстрируют пренебрежение к жизни невинных гражданских. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил нападение и подчеркнул, что удары по гражданскому населению и инфраструктуре нарушают международное право.

Саудовская военная коалиция пообещала ответить на нападение на аэропорт.