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Саудовская Аравия планирует атаковать хуситов, чтобы деблокировать Красное море, - СМИ

22:47 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Бджола
Саудовская Аравия планирует атаковать хуситов, чтобы деблокировать Красное море, - СМИ Фото: йеменские боевики-хуситы (Getty Images)
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Саудовская Аравия решила остановить наступление боевиков-хуситов, успех которого перекрыл ключевые проливы в Красном море. Есть планы выступить против иранских прокси вместе с Йеменом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саудиты планируют наступление на хуситов

Саудовская Аравия планирует наступление против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене. Это может быть как наступление на побережье для обеспечения морского пути в Красном море. Так и более широкое наступление на нескольких фронтах, сообщили Reuters региональные и западные чиновники.

По словам шести человек, знающих подготовку, операцию, которую ожидается начать в ближайшие недели, возглавят йеменские наземные силы под наблюдением Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации.

Вряд ли саудовские союзники, такие как США и Европа, будут играть прямую роль в боевых операциях, заявили анонимные источники. Они ограничатся разведданными и оборонной помощью.

Планы Саудовской Аравии

Ключевая цель запланированного наступления - вернуть захваченный хуситами контроль над проливом Баб-эль-Мандеб, пишет издание.

По словам представителей стран Персидского залива и Йемена, саудовцы рассматривают два возможных варианта нападения:

  • узко сфокусированное нападение на район вокруг Баб-эль-Мандеба,
  • более широкое наступление, которое также будет включать в себя другие атаки на нескольких фронтах вокруг Йемена, в губерниях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.

По словам всех чиновников, в наступлении может быть мобилизовано более 100000 йеменских военных, в зависимости от масштаба.

Наступление под руководством Саудовской Аравии против хуситов ознаменовало бы новую точку обострения в регионе, считает издание.

Одним из ключевых вопросов королевства в начале нового наступления в Йемене является защита своих нефтяных объектов и другой инфраструктуры от атак беспилотников и ракет хуситов.

Помогут ли союзники

По словам региональных чиновников, Эр-Рияд обратился к нескольким союзникам за помощью с оборонными системами.

По словам пакистанского чиновника, Пакистан развернул от 30 000 до 40 000 военнослужащих для защиты сухопутных границ королевства и перехвата беспилотников и ракет. Хотя Исламабад не принимал ни одного решения об отправке войск в Йемен в боевых условиях, сказал чиновник.

Тем временем Франция объявила, что направит оборонительные системы и войска в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу на Красном море.

Ранее РБК-Украина писало, что хуситы заявили об атаке "чувствительных" объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди ракетами и дронами. Перед этим у главного аэропорта города заметили пламя и большой столб дыма.

Кроме того, хуситы 11 сентября достигли стратегического острова Перим. Он находится в ключевой для всемирной торговли нефтью Баб-эль-Мандебском проливе.

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