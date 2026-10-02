Саудовская Аравия планирует атаковать хуситов, чтобы деблокировать Красное море, - СМИ
Саудовская Аравия решила остановить наступление боевиков-хуситов, успех которого перекрыл ключевые проливы в Красном море. Есть планы выступить против иранских прокси вместе с Йеменом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Саудиты планируют наступление на хуситов
Саудовская Аравия планирует наступление против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене. Это может быть как наступление на побережье для обеспечения морского пути в Красном море. Так и более широкое наступление на нескольких фронтах, сообщили Reuters региональные и западные чиновники.
По словам шести человек, знающих подготовку, операцию, которую ожидается начать в ближайшие недели, возглавят йеменские наземные силы под наблюдением Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации.
Вряд ли саудовские союзники, такие как США и Европа, будут играть прямую роль в боевых операциях, заявили анонимные источники. Они ограничатся разведданными и оборонной помощью.
Планы Саудовской Аравии
Ключевая цель запланированного наступления - вернуть захваченный хуситами контроль над проливом Баб-эль-Мандеб, пишет издание.
По словам представителей стран Персидского залива и Йемена, саудовцы рассматривают два возможных варианта нападения:
- узко сфокусированное нападение на район вокруг Баб-эль-Мандеба,
- более широкое наступление, которое также будет включать в себя другие атаки на нескольких фронтах вокруг Йемена, в губерниях Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.
По словам всех чиновников, в наступлении может быть мобилизовано более 100000 йеменских военных, в зависимости от масштаба.
Наступление под руководством Саудовской Аравии против хуситов ознаменовало бы новую точку обострения в регионе, считает издание.
Одним из ключевых вопросов королевства в начале нового наступления в Йемене является защита своих нефтяных объектов и другой инфраструктуры от атак беспилотников и ракет хуситов.
Помогут ли союзники
По словам региональных чиновников, Эр-Рияд обратился к нескольким союзникам за помощью с оборонными системами.
По словам пакистанского чиновника, Пакистан развернул от 30 000 до 40 000 военнослужащих для защиты сухопутных границ королевства и перехвата беспилотников и ракет. Хотя Исламабад не принимал ни одного решения об отправке войск в Йемен в боевых условиях, сказал чиновник.
Тем временем Франция объявила, что направит оборонительные системы и войска в Саудовскую Аравию для защиты портового города Янбу на Красном море.
Ранее РБК-Украина писало, что хуситы заявили об атаке "чувствительных" объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди ракетами и дронами. Перед этим у главного аэропорта города заметили пламя и большой столб дыма.
Кроме того, хуситы 11 сентября достигли стратегического острова Перим. Он находится в ключевой для всемирной торговли нефтью Баб-эль-Мандебском проливе.