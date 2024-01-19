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Российские системы РЭБ глушат сигналы GPS в Польше и Балтийском регионе, - ISW

Фото: российская система радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" (Минобороны РФ)
Автор: Валерий Савицкий

Недавно в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Не исключено, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что польская радиостанция Radio Zet процитировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января, которые демонстрируют беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь.

Данные GPSJAM также демонстрируют аналогичные высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года. Польские СМИ предполагают, что сбои в декабре 2023 года могли быть связаны с неизвестными военными учениями НАТО в Балтийском регионе либо с недавними российскими испытаниями РЭБ в Калининградской области.

Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) открыла дело о беспорядках 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России. Шведский подполковник Йоаким Паасикиви 6 января сообщил, что, по его мнению, недавние уровни помех GPS, являются результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны". Он также добавил, что Россия ранее вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать учения НАТО.

Российские СМИ сообщали, что с середины декабря 2023 года подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области. Некоторые источники связали их с вышеуказанными помехами.

В настоящее время ISW не может самостоятельно проверить причину высокого уровня помех GPS. Однако заслуживает внимания предположение, что российские средства РЭБ в Калининградской области способны настолько существенно влиять на Польшу и Балтийский регион.

Использование в войне систем радиоэлектронной борьбы

В ГУР Минобороны сообщили, что Россия внесла изменения в свои крылатые ракеты Х-101. Сегодня эти ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы, а также способны выбрасывать тепловые ловушки.

Ранее ISW сообщал, что вывод из строя силами ПВО 13 января более 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы, свидетельствует о внедрении инновационных технологий противостояния ракетным ударам РФ.

Украина планирует увеличить производство систем РЭБ для защиты от вражеских беспилотников.

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