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Враг учится. В ГУР рассказали об изменениях в российской ракете Х-101

Украина, Среда 17 января 2024 20:57
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Враг учится. В ГУР рассказали об изменениях в российской ракете Х-101 Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация достаточно быстро учится на войне против Украины. Уже сейчас воды смогли внести изменения в свои крылатые ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

"Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 - это совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году", - заявил Скибицкий.

Он отметил, что на сегодня, это уже ракета с активной системой радиоэлектронной борьбы, а также с активной защитой от выбросов тепловых ловушек.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось.

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

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ГУР Война России против Украины
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