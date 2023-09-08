Безденежье и пропаганда. Почему украинские беженцы в Чехии оказались в непростой ситуации

Чехия – одна из самых гостеприимных стран для украинских беженцев. Страна предоставила убежище полмиллиона украинцев, более 350 тысяч бежавших от войны остаются в этой стране.

Впрочем, через полтора года войны значительная часть беженцев из Украины находятся в непростой ситуации в Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на intellinews.com.

Почему положение украинских беженцев осложняется

Чехия является страной с наибольшим в ЕС количеством украинских беженцев на душу населения – 32,2 беженца на тысячу человек. Чуть меньше показатели у Польши (26,6) и Эстонии (25,8). При этом средний показатель по ЕС – 9,1.

В общей сложности убежище получили 555 639 украинцев, но треть из них вернулись в Украину. Еще 364 319 беженцев остаются в Чехии. В Министерстве внутренних дел считают, что примерно 10% из них планируют остаться навсегда.

Но две трети беженцев – преимущественно женщин, детей и пожилых людей – живут в Чехии за чертой бедности. Такие данные показали результаты исследования платформы социальной политики PAQ Research и Социологического института Чешской академии наук.

Кроме того, программа помощи правительства на беженцев значительно сокращена, чтобы снизить дефицит бюджета. Новые правила предоставления убежища, известные как Lex Ukraine V, значительно урезают солидарные выплаты на 127-633 евро (в зависимости от количества находящихся в приюте людей) в месяц тем, кто предоставляет жилье украинцам.

С 1 июля украинцы должны оплачивать жилье самостоятельно или из выплат гуманитарной помощи, которые определяются по доходам и сбережениям заявителя.

Фото: Митинг в Чехии (gettyimages.com)

В то же время российские дезинформационные сайты и определенные политические силы используют приток беженцев для разжигания социального напряжения и достигают цели среди отдельных групп, например, чешских ромов.

Беженцы становятся дешевой рабочей силой

Украинцы до войны составляли одну из самых больших групп иммигрантов в Чехии: мужчины обычно работали на строительстве, а женщины – на уборке.

Впрочем, украинские беженцы часто имеют более высокую квалификацию, но им трудно найти работу, соответствующую их уровню. Хотя 67% экономически активных украинских беженцев и нашли работу, и эта доля постоянно растет, более половины из них работают на менее квалифицированных работах, чем в Украине, а 41% работают значительно ниже своей квалификации. Только 9% украинцев выполняли физическую работу в Украине, но 45% занимаются физическим трудом в Чехии.

"Эти люди работают, но мы должны посмотреть, на каких должностях", – отмечает глава общественной организации "Ассоциация интеграции и миграции" Магда Фалтова.

Фото: Большинство беженцев – женщины с детьми (gettyimages.com)

По ее мнению, показатели бедности ухудшатся, потому что PAQ собирал данные опроса в июне – до того, как 1 июля заработал более строгий режим государственной помощи.

"Украинцы служат дешевой рабочей силой для чешской промышленности, для которой дешевая рабочая сила важна", – отмечает журналистка Саша Углова, которая исследовала меньшинства в Чехии.

Многие украинцы оказались в "ловушке" низкооплачиваемой нелегальной работы, потому что система государственных денежных выплат разработана таким образом, что побуждает их скрывать свои доходы от власти.

"Для расчета гуманитарной помощи учитывается 100% дохода домохозяйства. Если легальный доход увеличивается на 1 чешскую крону, то пособие уменьшается на 1 чешскую крону – и общий доход не увеличивается. Это демотивирует их увеличивать свои легальные доходы, а государство получает убытки от меньших сборов" , – объяснил гендиректор PAQ Research Даниэль Прокоп.

Социальная напряженность в сообществе чешских ромов – через помощь беженцам

Эксперты считают, что правительственная помощь украинским беженцам повлекла за собой напряженность в отношениях с чешскими ромами, которые находятся в уязвимом положении.

"Чешские ромы составляют меньшинство, которое является жертвой структурного расизма в долгосрочной перспективе, включая разделение в образовании, жилье или трудоустройстве. Государство не смогло обеспечить большую интеграцию за последние 30 лет", – говорит Углова.

Многие чешские ромы почувствовали себя покинутыми, когда властям удалось разместить прибывших украинцев, тогда как нуждающиеся семьи ромов продолжают искать соответствующее жилье, отметила Фалтова.

Фото: Беженцы из Украины в Чехии (gettyimages.com)

В то же время чешские ромы отметили дискриминацию украинских цыган, многие из которых не получали никакой помощи и были вынуждены спать на вокзалах вместе с детьми после бегства из Украины.

"Враждебность к правительству и украинцам, особенно среди более бедных чешских ромов, очень сильна. Сейчас кто-то незнакомый пришел и ему предложили помощь, а им нет", – объяснила Саша Углова.

Напряженность достигла пика в июне, когда ромский подросток умер от ножевых ранений, полученных во время драки с иностранцем, которого СМИ назвали гражданином Украины. Потом появились фейки в интернете об автобусах, которыми якобы управляют украинцы и похищают ромских детей. С тех пор в ромских общинах прошли несколько митингов с требованиями действий полиции.

Неправительственная организация Czech Elf Group, занимающаяся наблюдением за кремлевской пропагандой в чешском информационном пространстве, отметила, что после июньского инцидента в социальных сетях есть попытки радикализировать ромское меньшинство.

Некоторые оппозиционные политики возложили на украинцев коллективную вину за отдельные инциденты, в которых были замешаны граждане Украины.

По словам Фалтовой, сейчас и ромы, и украинцы испытывают наростающее напряжение, если проблемы ромской общины останутся без внимания.

Ранее мы писали, где будут предоставлять бесплатное жилье украинцам в Чехии с 1 сентября.

Также сообщалось, к чему привело сокращение льгот украинским беженцам в Чехии.

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