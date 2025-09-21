В Польше нашли еще два объекта, похожих на дроны

Сегодня утром, 21 сентября, в Польше обнаружили сразу в двух местах обнаружили объекты, которые напоминают дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления полиции воеводства Радомского.

Согласно публикации, части первого объекта заметили грибники в населенном пункте Водыне.

"Сегодня около 9 часов (утра - ред.) в населенном пункте Водыне в Седлецком повете (районе - ред.) в лесу на участке протяженностью несколько десятков метров, примерно в 1 км от построек, грибники обнаружили части объекта, напоминающего дрон", - сказано в посте.

Следом полиция сообщила, что после 9 утра в лесу в Белобжекском районе найдены еще обломки объектам, напоминающие дрон. Их обнаружил мужчина. Расстояние для ближайших построек в городе Белая Гора составляет около 6 км.

"Полицейские на указанном месте обеспечили охрану этого объекта и места его обнаружения", - сказано в каждом из постов.

Кроме того, об объектах были проинформированы и другие службы, включая Военную жандармери и прокуроры из районных прокуратур в Груйце и Сельдцах.