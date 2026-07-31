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Украинский перехватчик ZIRKA получил ШИ для сбития "Шахедов": как это работает (видео)

15:16 31.07.2026 Пт
2 мин
Какие вражеские дроны может сбивать ZIRKA?
aimg Лев Шевченко
Украинский перехватчик ZIRKA получил ШИ для сбития "Шахедов": как это работает (видео) Фото: перехватчик ZIRKA (NOCTIS)
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В Украине презентовали новую технологию автоматизированного перехвата скоростных ударных дронов ZIRKA. Она создана для борьбы с маневренными воздушными целями, в частности, реактивными беспилотниками типа "Герань-4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу разработчиков.

Как работает автоматизированная система перехвата

Разработкой дрона ZIRKA занималась компания NOCTIS при поддержке Vyriy Industries. Технические требования к системе формировались в сотрудничестве с подразделением Darknode, имеющим реальный боевой опыт уничтожения вражеских БПЛА. Главная цель проекта – автоматизировать процесс поражения и сделать уничтожение дронов менее зависимым от мастерства пилота.

На борту дрона установлен миникомпьютер с алгоритмами искусственного интеллекта, обученными на массиве данных реальных перехватов.

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Система самостоятельно анализирует видеопоток и обнаруживает цель. После того, как оператор подтверждает захват, дрон ведет и приводит его автоматически.

Компьютер десятки раз в секунду корректирует траекторию полета, что позволяет избегать ошибок из-за усталости или отсутствия опыта оператора.

По словам директора по развитию NOCTIS Алексея Комличенко, будущее систем перехвата заключается в переходе от автоматизации к полной автономности – от момента запуска до подрыва у цели.

Что известно о будущей версии ZIRKA 2.0

Команда разработчиков уже работает над следующей модификацией платформы – ZIRKA 2.0 . Она получит новые технические возможности для противодействия массированным атакам:

  • автоматический вывод перехватчика в зону обнаружения цели;

  • обновленную тепловизионную оптику с дальностью обнаружения до 2 км;

  • улучшенные алгоритмы детекции и новые решения связи;

  • систему автоматического подрыва боевой части прямо возле цели.

Ранее сообщалось о том, что производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" подключился к государственному проекту "Частное ПВО" и получил соответствующую лицензию.

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