Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураном
Россияне применили против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими ударные дроны типа "Герань-2". Опасные элементы были обнаружены во время обстрелов Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Следователи СБУ и специалисты ГСЧС провели радиологическое обследование обломков вражеских беспилотников, которыми РФ атаковала Черниговщину в течение апреля-июня. При осмотре мест попаданий они зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.
Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, при допустимой санитарной норме в 0,3 мкЗв/ч. Такое излучение представляет непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Ядерные элементы в боевых частях
Как выяснило расследование, оккупанты приспособили для использования на беспилотниках ракеты Р-60М. Экспертиза установила, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал - Уран-235 и Уран-238.
Фото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)
Фото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)
Наличие радиоактивных компонентов подтвердили дозиметрическим оборудованием и мобильным радиологическим комплексом. В настоящее время опасные боеприпасы уже нейтрализованы, а зоны обнаружения обезопасены.
По факту применения опасного вооружения СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
В СБУ призвали граждан в случае обнаружения обломков дронов или ракет не приближаться к ним и немедленно вызвать экстренные службы.
Напомним, что страна-агрессор может готовить провокации под чужим флагом против стран-членов НАТО с целью ослабления поддержки Украины с их стороны.
В частности, речь идет о возможном использовании беспилотников, замаскированных под украинские, для ударов по странам Балтии и провокаций против Польши.