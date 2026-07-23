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Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураном

12:39 23.07.2026 Чт
2 мин
В боевых частях вражеского оружия содержались ядерные материалы - Уран-235 и Уран-238
aimg Валерий Ульяненко
Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураном Фото: российский беспилотник (Getty Images)
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Россияне применили против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими ударные дроны типа "Герань-2". Опасные элементы были обнаружены во время обстрелов Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Следователи СБУ и специалисты ГСЧС провели радиологическое обследование обломков вражеских беспилотников, которыми РФ атаковала Черниговщину в течение апреля-июня. При осмотре мест попаданий они зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, при допустимой санитарной норме в 0,3 мкЗв/ч. Такое излучение представляет непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Ядерные элементы в боевых частях

Как выяснило расследование, оккупанты приспособили для использования на беспилотниках ракеты Р-60М. Экспертиза установила, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал - Уран-235 и Уран-238.

Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураномФото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)

Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураномФото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)

Наличие радиоактивных компонентов подтвердили дозиметрическим оборудованием и мобильным радиологическим комплексом. В настоящее время опасные боеприпасы уже нейтрализованы, а зоны обнаружения обезопасены.

По факту применения опасного вооружения СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

В СБУ призвали граждан в случае обнаружения обломков дронов или ракет не приближаться к ним и немедленно вызвать экстренные службы.

Напомним, что страна-агрессор может готовить провокации под чужим флагом против стран-членов НАТО с целью ослабления поддержки Украины с их стороны.

В частности, речь идет о возможном использовании беспилотников, замаскированных под украинские, для ударов по странам Балтии и провокаций против Польши.

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