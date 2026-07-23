Радиация взлетела в 80 раз: Россия ударила по Украине дронами с ураном

Россияне применили против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими ударные дроны типа "Герань-2". Опасные элементы были обнаружены во время обстрелов Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Следователи СБУ и специалисты ГСЧС провели радиологическое обследование обломков вражеских беспилотников, которыми РФ атаковала Черниговщину в течение апреля-июня. При осмотре мест попаданий они зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, при допустимой санитарной норме в 0,3 мкЗв/ч. Такое излучение представляет непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Ядерные элементы в боевых частях

Как выяснило расследование, оккупанты приспособили для использования на беспилотниках ракеты Р-60М. Экспертиза установила, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал - Уран-235 и Уран-238.

Фото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)

Фото: применение РФ оружия с ядерными материалами (t.me/SBUkr)

Наличие радиоактивных компонентов подтвердили дозиметрическим оборудованием и мобильным радиологическим комплексом. В настоящее время опасные боеприпасы уже нейтрализованы, а зоны обнаружения обезопасены.

По факту применения опасного вооружения СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

В СБУ призвали граждан в случае обнаружения обломков дронов или ракет не приближаться к ним и немедленно вызвать экстренные службы.