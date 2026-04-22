Российские ракеты пролетают вблизи ЧАЭС, создавая риск катастрофы, - генпрокурор

Россия во время комбинированных атак на Украину неоднократно запускала ракеты и дроны по траектории вблизи Чернобыльской АЭС, создавая риск серьезной аварии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом генпрокурор Украины Руслан Кравченко рассказал в интервью Reuters .

Он отметил, что как ЧАЭС, так и Хмельницкая АЭС с момента начала полномасштабной войны оказались на траектории полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По словам генпрокурора, было обнаружено 35 "Кинжалов" на разных расстояниях в радиусе около 20 км от обеих электростанций. Из них 18 пролетели в радиусе около 20 км от обоих объектов во время одного полета.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в трех отдельных случаях "Кинжалы" упали во время полета в радиусе около 10 км от Хмельницкой АЭС. При этом они не имели признаков того, что они были перехвачены.

Пренебрежение безопасностью людей

Генпрокурор рассказал, что с июля 2024 года радары зафиксировали по меньшей мере 92 российских дрона, которые пролетали в радиусе пяти километров от арки Чернобыльской АЭС.

"Намеренные полеты (дронов - ред.) с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются по меньшей мере крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении... безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", - подчеркнул он.

В феврале 2025 года дрон-камикадзе страны-агрессора попал в ЧАЭС, пробив конфайнмент. Кравченко отметил, что, согласно результатам расследования, вражеский удар был преднамеренным.

Он также предположил, что россияне использовали Чернобыльскую зону как маршрут полета дронов, пытаясь обойти те районы, которые находятся под контролем украинской ПВО.