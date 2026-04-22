Російські ракети пролітають поблизу ЧАЕС, створюючи ризик катастрофи, - генпрокурор

Росія під час комбінованих атак на Україну неодноразово запускала ракети та дрони по траєкторії поблизу Чорнобильської АЕС, створюючи ризик серйозної аварії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це генпрокурор України Руслан Кравченко розповів в інтерв'ю Reuters .

Він зазначив, що як ЧАЕС, так і Хмельницька АЕС з моменту початку повномасштабної війни опинилися на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

За словами генпрокурора, було виявлено 35 "Кинджалів" на різних відстанях у радіусі близько 20 км від обох електростанцій. З них 18 пролетіли в радіусі близько 20 км від обох об'єктів під час одного польоту.

"Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", - підкреслив Кравченко.

Він додав, що у трьох окремих випадках "Кинджали" впали під час польоту в радіусі близько 10 км від Хмельницької АЕС. При цьому вони не мали ознак того, що їх було перехоплено.

Нехтування безпекою людей

Генпрокурор розповів, що з липня 2024 року радари зафіксували щонайменше 92 російські дрони, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від арки Чорнобильської АЕС.

"Навмисні польоти (дронiв - ред.) з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування... безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі", - наголосив він.

У лютому 2025 року дрон-камікадзе країни-агресорки влучив у ЧАЕС, пробивши конфайнмент. Кравченко зазначив, що, згідно з результатами розслідування, ворожий удар був навмисним.

Він також припустив, що росіяни використовували Чорнобильську зону як маршрут польоту дронів, намагаючись обійти ті райони, які перебувають під контролем української ППО.