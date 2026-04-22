Російські ракети пролітають поблизу ЧАЕС, створюючи ризик катастрофи, - генпрокурор

12:57 22.04.2026 Ср
2 хв
"Кинджали" падали в радіусі кількох км від АЕС
aimg Валерій Ульяненко
Російські ракети пролітають поблизу ЧАЕС, створюючи ризик катастрофи, - генпрокурор Фото: ворожий дрон завдав удару по саркофагу ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія під час комбінованих атак на Україну неодноразово запускала ракети та дрони по траєкторії поблизу Чорнобильської АЕС, створюючи ризик серйозної аварії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генпрокурор України Руслан Кравченко розповів в інтерв'ю Reuters.

Читайте також: Саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися? На станції відреагували на чутки

Він зазначив, що як ЧАЕС, так і Хмельницька АЕС з моменту початку повномасштабної війни опинилися на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

За словами генпрокурора, було виявлено 35 "Кинджалів" на різних відстанях у радіусі близько 20 км від обох електростанцій. З них 18 пролетіли в радіусі близько 20 км від обох об'єктів під час одного польоту.

"Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", - підкреслив Кравченко.

Він додав, що у трьох окремих випадках "Кинджали" впали під час польоту в радіусі близько 10 км від Хмельницької АЕС. При цьому вони не мали ознак того, що їх було перехоплено.

Нехтування безпекою людей

Генпрокурор розповів, що з липня 2024 року радари зафіксували щонайменше 92 російські дрони, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від арки Чорнобильської АЕС.

"Навмисні польоти (дронiв - ред.) з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування... безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі", - наголосив він.

У лютому 2025 року дрон-камікадзе країни-агресорки влучив у ЧАЕС, пробивши конфайнмент. Кравченко зазначив, що, згідно з результатами розслідування, ворожий удар був навмисним.

Він також припустив, що росіяни використовували Чорнобильську зону як маршрут польоту дронів, намагаючись обійти ті райони, які перебувають під контролем української ППО.

Нагадаємо, раніше директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявляв про те, що саркофаг над четвертим енергоблоком може обвалитися, якщо країна-агресорка завдасть повторного удару.

При цьому не обов'язково, щоб по саркофагу було пряме попадання. Ризики є, навіть якщо ворожий безпілотник або ракета влучать неподалік.

