Российские ракеты попали по Польше, погибли люди, - СМИ

Во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
По данным польского издания, две российские ракеты взорвались в польском селе Пшеводув (Люблинское воеводство), которое находится на границе с Украиной. Они попали в зерносушилку.
"Два человека были убиты. Полиция, прокуратура и армия находятся на месте происшествия", - добавляют в издании.
В Wiadomosci отмечают, что после возможного ракетного удара в воздух подняли польские истребители.
При этом представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное заседание Бюро национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.
Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию, пока ее не рассмотрят на вышеупомянутом заседании.
"Мы ее (информацию о ракетном ударе - ред.) прокомментируем и сообщим об этом после встречи, которая состоится сейчас, после предоставления соответствующей информации службами, которые будут информировать об этих событиях", - добавил Мюллер.
По информации агентства Associated Press, высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил, что российские ракеты залетели на территорию Польши, в результате чего погибли два человека.
Экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс уже отреагировал на информацию о ракетном ударе по Польше.
"Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", - написал он в Twitter.
Отметим, что Польша является членом НАТО. При этом пятая статья Североатлантического договора гарантирует соблюдение принципа коллективной обороны.
Напомним, в марте 2022 года на территории Хорватии разбился беспилотный летательный аппарат русского производства. Но дальше заявлений чиновников о расследовании дело не зашло.
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