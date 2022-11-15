Российские ракеты попали по Польше, погибли люди, - СМИ

По данным польского издания, две российские ракеты взорвались в польском селе Пшеводув (Люблинское воеводство), которое находится на границе с Украиной. Они попали в зерносушилку.

"Два человека были убиты. Полиция, прокуратура и армия находятся на месте происшествия", - добавляют в издании.

В Wiadomosci отмечают, что после возможного ракетного удара в воздух подняли польские истребители.

При этом представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное заседание Бюро национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.

Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию, пока ее не рассмотрят на вышеупомянутом заседании.

"Мы ее (информацию о ракетном ударе - ред.) прокомментируем и сообщим об этом после встречи, которая состоится сейчас, после предоставления соответствующей информации службами, которые будут информировать об этих событиях", - добавил Мюллер.

По информации агентства Associated Press, высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил, что российские ракеты залетели на территорию Польши, в результате чего погибли два человека.

Экс-глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс уже отреагировал на информацию о ракетном ударе по Польше.

"Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", - написал он в Twitter.

Отметим, что Польша является членом НАТО. При этом пятая статья Североатлантического договора гарантирует соблюдение принципа коллективной обороны.